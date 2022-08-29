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    Kocaeli'de tel sarma makinesine kapılan işçi hayatını kaybetti

    Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde metal geri dönüşüm fabrikasında tel sarma makinesine kapılan 27 yaşındaki Suriye uyruklu C.T. hayatını kaybetti.
    • 29.08.2022 - 19:58
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    Kocaeli'de tel sarma makinesine kapılan işçi hayatını kaybetti

    Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan bir metal geri dönüşüm fabrikasında Suriye uyruklu C.T., dengesini kaybederek tel sarma makinesine kapıldı.

    Olayı gören işçiler makineyi durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

    Fabrikaya sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde C.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Cenazesi morga kaldırıldı

    C.T.'nin cenazesi itfaiye yardımıyla sıkıştığı makineden çıkarılarak hastane morguna götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli de tel sarma makinesine kapılan işçi hayatını kaybetti #1

    Kocaeli de tel sarma makinesine kapılan işçi hayatını kaybetti #2

    Kocaeli de tel sarma makinesine kapılan işçi hayatını kaybetti #3

    Kocaeli de tel sarma makinesine kapılan işçi hayatını kaybetti #4

    Kocaeli de tel sarma makinesine kapılan işçi hayatını kaybetti #5

    Kocaeli de tel sarma makinesine kapılan işçi hayatını kaybetti #6


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