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    Kocaeli’de, telefon panosunu tekmeleyerek devirdi

    Kaldırımda yürüyen bir kişi koşarak aydınlatma direğine tekme attı. Ardından telefon panosunu tekmeleyerek devirdi.
    • DHA
    • 11.06.2021 - 16:01
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    Kocaeli’de, telefon panosunu tekmeleyerek devirdi

    Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kişi, Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi üzerinde bulunan kaldırımda yürürken aydınlatma direğine tekme attı.

    Bir süre yoluna devam eden şahıs, daha sonra önünde çıkan telefon panosuna yöneldi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Telefon panosuna tekmeler atarak, yerinden söktü.

    Şahsın direği tekmelediği ve panoyu devirdiği anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Kocaeli’de, telefon panosunu tekmeleyerek devirdi VİDEO

    Kocaeli’de, telefon panosunu tekmeleyerek devirdi #1

    Kocaeli’de, telefon panosunu tekmeleyerek devirdi #2

    Kocaeli’de, telefon panosunu tekmeleyerek devirdi #3

    Kocaeli’de, telefon panosunu tekmeleyerek devirdi #4

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