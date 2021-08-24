Kocaeli'de telefonla tacize tutuklama

Akrabası olan 13 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel içerikli mesajlar göndererek uygunsuz fotoğraflar isteyen 40 yaşındaki Ç.B., ailenin şikayeti üzerine tutuklandı.

Kocaeli İzmit'te yaşayan P.A., 13 yaşındaki oğlu A.K.'nin gece geç saatlerde telefonda mesajlaşmasından şüphelenerek telefonu incelemeye başladı.

Okuma yazma bilmeyen anne, telefonda uygunsuz fotoğraflarla karşılaşarak mesajları kardeşine gösterdi.

Mesajlarda uygunsuz içerikler olduğunu öğrenen P.A., durumu oğluyla konuştu.

"ANNENİ BANYODAYKEN ÇEK"

Bunun üzerine A.K. annesine, 40 yaşındaki akrabası Ç.B.’nin kendisine, "Annen banyoya girdiğinde telefon kameran ile onu çek ve bana gönder, annenin iç çamaşırlarının resmini çek ve bana gönder." şeklinde mesajlar attığını söyledi.

"CİNSEL ORGANINI GÖSTER"

Ayrıca, Ç.B.'nin "cinsel organını göster bakayım." diyerek sürekli olarak kendisini rahatsız ettiğini de dile getirdi.

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

P.A. olayın ortaya çıkmasıyla oğlunu da yanına alarak emniyete gitti. Anne ve oğlunun Çocuk Şube Müdürlüğü’nde ifadelerinin alınmasının ardından Ç.B., gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ç.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.