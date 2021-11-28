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    Kocaeli'de tenis kortunu kaplayan filelere takılan martılar telef oldu

    Tenis kortunun dışını kaplayan filelere yaklaşık 10 martı sıkışırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle martıların bir kısmı kurtarıldı. 3 martının telef olduğu belirtildi.
    • İHA
    • 28.11.2021 - 17:39
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    Kocaeli'de tenis kortunu kaplayan filelere takılan martılar telef oldu

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir tenis kortunda sürü halinde tenis kortunun dışını kaplayan filelere konan yaklaşık 10 tane martı, filelere sıkışrı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    3 TANESİ TELEF OLDU

    İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği martıların 7'si kurtarılırken, 3 tanesi sıkıştıkları yerde telef oldu.

    Kocaeli de tenis kortunu kaplayan filelere takılan martılar telef oldu #1

    Kocaeli de tenis kortunu kaplayan filelere takılan martılar telef oldu #2

    Kocaeli de tenis kortunu kaplayan filelere takılan martılar telef oldu #3

    Kocaeli de tenis kortunu kaplayan filelere takılan martılar telef oldu #4

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