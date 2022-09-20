Petrol
92.56
0.61%
Euro
18.3376
0.04%
Dolar
18.303
0.05%
Altın
981.68
-0.25%
Borsa
3198
0.00%
Bitcoin
357.451
4.15%
BTXN Coin
7.98
-1.35%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Kocaeli'de tente kumandası yüzünden tamirciyi dövdüler

    Bozulan tente kumandasının garanti kapsamında olmadığını söyleyen tamirci, müşterileri tarafından tekme tokat dayak yedi.
    • 20.09.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 11:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de tente kumandası yüzünden tamirciyi dövdüler

    Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki elektronik ürünlerinin tamir edildiği dükkanda akılalmaz bir olay yaşandı.

    Tamirci Şirvan Ak, 2 ay önce müşterisinin bozulan tente kumandasını tamir etti.

    Tekrardan bozulan kumandayı Şirvan Ak’a gönderen müşteri, kumandanın garantiye girmesi gerektiğini belirterek, para vermeyeceğini söyledi.

    Tamirciye saldırdılar

    Daha sonra kumandayı tamir etmeyen Ak'ın dükkanına 3 şahıs geldi.

    Saldırıya geçen şahıslar Şirvan Ak'ın kafasını yardı. Arbede sırasında bazı elektronik cihazlar da yere düşerek kırıldı.

    Kocaeli de tente kumandası yüzünden tamirciyi dövdüler #1

    "Kumandanın fiyatı 50 TL"

    Olayı anlatan Şirvan Ak, "Yaklaşık 2 ay önce müşterim tarafından getirilen tente kumandasını tamir etmiştim. Kumandanın fiyatı 50 TL civarında. Geçtiğimiz günlerde bir kadın kumandayı getirerek tekrardan bozulduğunu söyledi. Ben de kumandayı bırakırsa kontrol edeceğimi söyledim. Bayan, patronuna durumu anlattı ve telefonu bana verdi. Ben de telefonda konuştuğum kişiye, kumandanın yere düşmesi, üstüne su dökülmesi gibi sebeplerle bozulabileceğini izah ettim.

    Kocaeli'de tente kumandası yüzünden tamirciyi dövdüler VİDEO


    "Darp raporu alarak şikayetçi oldum"

    Telefondaki kişi beni anlamadı ve kumandanın garantiye dahil olması gerektiğini söyledi. Daha sonra kız kumandayı alarak dükkandan çıktı, çıkarken de kapıda kumandayı yere düşürdü. Yaklaşık 2-3 dakika sonra telefonda görüştüğüm şahıs, yanında iki kişiyle beraber dükkana gelerek beni darbetti. İçerde bir arbede oldu. Daha sonra dışarıda da beni darbetmeye devam ettiler. Darp raporu alarak kendilerinden şikayetçi oldum. Polisler gelip hasar tespiti yaptı." dedi.

    Kocaeli de tente kumandası yüzünden tamirciyi dövdüler #2

    "Müşterilerimin elektronik cihazları kırıldı"

    Yaklaşık 25 bin liralık zararının olduğunu söyleyen Ak, "Müşterilerimin elektronik cihazları kırıldı. Saatim ve telefonum da kırıldı. Bunca yıl esnaflık yaptım, şu ana kadar kimseyle bir münasebetimiz olmadı. Böyle bir olayın olmasından dolayı üzüntülüyüm. Bunu bana yapan kişiler de esnafmış. 50 liralık kumanda için dükkan basıp adam darbetmek akıl işi değil. Gelen şahıslar kafama telefonla vurdu ve kafam yarıldı. Kafamda 5 tane dikiş var." diye konuştu.

    Kocaeli de tente kumandası yüzünden tamirciyi dövdüler #3

    Kocaeli de tente kumandası yüzünden tamirciyi dövdüler #4

    Kocaeli de tente kumandası yüzünden tamirciyi dövdüler #5


    Ümraniye’de 600 bin liralık anakart hırsızlığı kamerada
    3. Sayfa

    Ümraniye’de 600 bin liralık anakart hırsızlığı kamerada

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Buket Aydın ile Yüz Yüze, yeni bölümleriyle Haber Global’de
    Medya

    Buket Aydın ile Yüz Yüze, yeni bölümleriyle Haber Global’de

    Görüş Bildir