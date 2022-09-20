Bozulan tente kumandasının garanti kapsamında olmadığını söyleyen tamirci, müşterileri tarafından tekme tokat dayak yedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki elektronik ürünlerinin tamir edildiği dükkanda akılalmaz bir olay yaşandı.

Tamirci Şirvan Ak, 2 ay önce müşterisinin bozulan tente kumandasını tamir etti.

Tekrardan bozulan kumandayı Şirvan Ak’a gönderen müşteri, kumandanın garantiye girmesi gerektiğini belirterek, para vermeyeceğini söyledi.

Tamirciye saldırdılar

Daha sonra kumandayı tamir etmeyen Ak'ın dükkanına 3 şahıs geldi.

Saldırıya geçen şahıslar Şirvan Ak'ın kafasını yardı. Arbede sırasında bazı elektronik cihazlar da yere düşerek kırıldı.

"Kumandanın fiyatı 50 TL"

Olayı anlatan Şirvan Ak, "Yaklaşık 2 ay önce müşterim tarafından getirilen tente kumandasını tamir etmiştim. Kumandanın fiyatı 50 TL civarında. Geçtiğimiz günlerde bir kadın kumandayı getirerek tekrardan bozulduğunu söyledi. Ben de kumandayı bırakırsa kontrol edeceğimi söyledim. Bayan, patronuna durumu anlattı ve telefonu bana verdi. Ben de telefonda konuştuğum kişiye, kumandanın yere düşmesi, üstüne su dökülmesi gibi sebeplerle bozulabileceğini izah ettim.

Kocaeli'de tente kumandası yüzünden tamirciyi dövdüler VİDEO







"Darp raporu alarak şikayetçi oldum"

Telefondaki kişi beni anlamadı ve kumandanın garantiye dahil olması gerektiğini söyledi. Daha sonra kız kumandayı alarak dükkandan çıktı, çıkarken de kapıda kumandayı yere düşürdü. Yaklaşık 2-3 dakika sonra telefonda görüştüğüm şahıs, yanında iki kişiyle beraber dükkana gelerek beni darbetti. İçerde bir arbede oldu. Daha sonra dışarıda da beni darbetmeye devam ettiler. Darp raporu alarak kendilerinden şikayetçi oldum. Polisler gelip hasar tespiti yaptı." dedi.

"Müşterilerimin elektronik cihazları kırıldı"

Yaklaşık 25 bin liralık zararının olduğunu söyleyen Ak, "Müşterilerimin elektronik cihazları kırıldı. Saatim ve telefonum da kırıldı. Bunca yıl esnaflık yaptım, şu ana kadar kimseyle bir münasebetimiz olmadı. Böyle bir olayın olmasından dolayı üzüntülüyüm. Bunu bana yapan kişiler de esnafmış. 50 liralık kumanda için dükkan basıp adam darbetmek akıl işi değil. Gelen şahıslar kafama telefonla vurdu ve kafam yarıldı. Kafamda 5 tane dikiş var." diye konuştu.