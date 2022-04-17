Kapılarına gelen yaşlı kadından kilosu 80 liradan tereyağı alan vatandaşlar, buzların çözülmesi ile margarin patates püresi karışımı ile dolandırıldıklarını anladı.

Kocaeli’nin Derince ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde, yaşlı bir kadın kapı kapı dolaşarak kilosu 80 liradan tereyağı sattığını söyledi.

Zillerde yazan isimleri, "Beni üst kat komşunuz gönderdi." diyerek kandıran kadın, bazı kişilere para üstü vermeyerek karşılığında bir sonraki hafta başka ürünler getireceğini söyledi.

DHA’nın haberine göre; gerçek ürünün buzlarının çözülmesi ile açığa çıktı.

Soğuk olarak alınan ürünlerdeki buzunun erimesi üzerine, margarin ve patates püresi karışımı olduğu ortaya çıktı. Dolandırıldıklarını anlayan mahalle halkı, kurdukları sosyal medya hesapları üzerinden örgütlenerek polise şikayetçi oldu.

“Tam iftar vaktiydi, kadına hayrım olsun diye düşünerek aldım”

Dolandırılan vatandaşlardan Ebru Çelik, yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

“Kapı çaldı. Yaşlı bir teyze tereyağı sattığını söyledi. Senelerden beri burada satış yaptığını, mahalledeki herkesin kendisini tanıdığını söyledi. Fakat aslı yokmuş. Tam iftar vaktiydi, kadına hayrım olsun diye düşünerek aldım.

Kocaeli'de tereyağı diye patates margarin karşımı ile dolandırıldılar ViDEO







“Böyle mağdur olan çok kişi var, ama utandıkları için ortaya çıkmak istemiyorlar”

Fiyatının 80 TL olduğunu söyledi. Süt, köy yumurtası da sattığını söyledi. Yağı evde açtığımda tereyağı olmadığını fark ettim. Margarin ve patates püresi karışımı gibi bir şeydi. Başka komşularıma da benim kapımda yazan ismimi kullanarak, 'Ebru hanım benim sürekli müşterim, sürekli benden alıyor' demiş. Aslında alakası yok. Herkesi bu şekilde dolandırmış. Ben mağdur oldum. Başkaları da olmasın. Bunlar galiba 5-6 kişiler, insanları bu şekilde kandırıyorlar. Böyle mağdur olan çok kişi var, ama utandıkları için ortaya çıkmak istemiyorlar. Her apartmandan mağdur olan en az 3-5 kişi var."





“Son 100 liram vardı onunla tereyağını aldım”

Sahte tereyağını evdeki son parası ile aldığını söyleyen Gülhan Karakaş ise şu ifadeleri kullandı:

“Zil çaldı. Kapıyı açtığımda elinde bu tereyağını tutuyordu. Teyze tereyağı, yumurta, peynir satıyorum dedi. Henüz maaş almadığımı söyleyince, çocuklarıma erzak alacağım diyerek veresiye vermeyeceğini söyledi. Benim de evde son 100 liram vardı. Durumuna üzüldüğüm için onunla tereyağını aldım. Para üstü olan 20 TL'yi de vermedi bana. Haftaya sana süt, peynir getireyim diyerek gitti. Ramazan ayının başlamasına 2 gün varken bu olay oldu. Ben bekliyorum. Ramazanın yarısı geldi, halen gelmedi. Kız kardeşime de 3 kilo satmış.”





“Şikayeti olan herkes benzer bir hikaye anlatıyor”

Kurduğu sosyal medya hesabı ile dolandırıcılık olayının ortaya çıkmasını sağlayan Dilek Ermeydan, "Biz Derince Yenikent Mahallesi'nde dayanışma amacıyla bir sosyal medya hesabı oluşturduk. Bu tereyağı konusunda da mağduriyetini dile getiren onlarca kişi oldu. Kendileri, kapıya gelen kişinin yaşlı, kapalı bir teyze olduğunu ve inekleri olduğu için kuru ekmek toplamak istediğini söylediler. Bu kadının aynı zamanda da tereyağı sattığını belirttiler. İnandırıcı olmak için de kapılarda ve paspaslarda gördüğü isimleri kullanarak güven duygusu oluşturmaya çalışmış. Şikayeti olan herkes benzer bir hikaye anlatıyor. Mağdur kişi sayısı şu an oldukça fazla. Bize yazan 20-30 kişi var. Fakat yazan her kişi mutlaka komşusu, akrabası gibi başka bir kişinin daha mağdur olduğundan bahsediyor. Sadece Yenikent'le kalmayıp başka mahallelerden de bize ulaşanlar oldu.” ifadelerini kullandı.