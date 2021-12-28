Euro
13.4033
2.46%
Dolar
11.8344
2.46%
Altın
687.4520
1.96%
Borsa
1,850.48
-2.46%
Bitcoin
583.250
-1.52%
BTXN Coin
37.75
1.99%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Kocaeli'de terk edilmiş bebek bulundu

    İzmit ilçesinde bir caddede, yabancı uyruklu kişiler evlerinin önünde buldukları terk edilmiş bebeği polise ihbar ettiler.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.12.2021 - 22:58
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 23:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de terk edilmiş bebek bulundu

    Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Topçular Mahallesi Topçular Caddesi'nde evlerinin önüne bırakılan spor çantadan sesler geldiğini duyan ev sahibi Maha Sümeyye, çantayı kontrol etti.

    KURYEDEN YARDIM İSTEDİ

    O an yaşadığı panikle etrafına bakınan Maha Sümeyye, yoldan geçen bir kuryeyi durdurarak yardım istedi.

    Kocaeli de terk edilmiş bebek bulundu #1

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Kurye Bilal Cançeker çantayı açarak bebeği çıkarırken, 112 Acil'e haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerde kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bebek, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

    Kocaeli de terk edilmiş bebek bulundu #2

    ''NEYSE Kİ KİMSE EZMEMİŞ''

    Bebeği gördüğü ilk anda büyük şok yaşadığını belirten Maha Sümeyye, "Evden, dışarıda bir valiz olduğunu gördüm bir baktım ki içerisinde bir bebek ağlıyor. Etrafa bakındık kimseyi göremeyince polisi aradık o sırada yolda bir motosikletli gördüm onu durdurdum. Kimin bıraktığını görmedik biz. Yolun kenarındaydı, araçlar gelip geçiyordu neyse ki kimse ezmemiş" dedi.

    Kocaeli de terk edilmiş bebek bulundu #3

    BOMBA OLABİLİR DİYE UYARDILAR

    Kurye Bilal Cançeker ise "Siparişten dönmüştüm, bebek tam olarak evin duvarının dibindeydi. Yoldan geçerken bir abla beni durdurdu, 'Bavulun içinde bebek var' dedi. Herkes bir anda toplandı. Kalabalıktan biri bomba olabilir ellemeyin dedi ama ben, ‘Ne olursa olsun çıkaracağım’ dedim. Aldım bebeği kucağıma, daha sonra battaniye verdiler ve direkt polise haber verdik. Geldiler ve biz de yardım ettik. Bebeğin valizinde sütü, maması vardı. Üzerinde elbiseler vardı ama bir not bırakılmamıştı. Bebeğin durumu iyiydi, ilk izlenime göre bir sorun görünmüyordu" diye konuştu.

    AİLESİNE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenilen bebeğin ailesine ulaşmak için çalışma başlatıldı.

    Kocaeli de terk edilmiş bebek bulundu #4

    Kocaeli de terk edilmiş bebek bulundu #5

    Kocaeli de terk edilmiş bebek bulundu #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir