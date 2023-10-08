Kocaeli'de ters şeritten caddeye girdi: Kazaya sebep oldu

İHA
Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Cedit Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ticari taksi ile ters şeritten caddeye giren B.A.'nın kullandığı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle yere savrulan B.A. yaralandı.
Ekipler sevk edildi
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.A., Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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