Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de ticari taksi ile kurye çarpıştı

Kocaeli'de ticari taksi ile kurye çarpıştı

Ticari taksi ile çarpışan motosikletli kurye yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. Kuryenin bacağından yaralandığı, durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.