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    Kocaeli'de ticari taksi ile kurye çarpıştı

    Ticari taksi ile çarpışan motosikletli kurye yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. Kuryenin bacağından yaralandığı, durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 15.08.2021 - 16:23
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    Kocaeli'de ticari taksi ile kurye çarpıştı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde Ertan C. yönetimindeki 41 T 3102 plakalı taksi, karşı yönden gelen Mehmet Fidan Y. yönetimindeki 34 CHA 701 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

    KURYE BACAĞINDAN YARALANDI

    Çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarpan motosikletli kurye, bacağından yaralandı.

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih devlet Hastanesi'ne kaldırıldı polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de ticari taksi ile kurye çarpıştı #1

    Kocaeli de ticari taksi ile kurye çarpıştı #2

    Kocaeli de ticari taksi ile kurye çarpıştı #3

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