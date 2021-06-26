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- Kocaeli’de tır, panelvan araca arkadan çarptı
Kocaeli’de tır, panelvan araca arkadan çarptı
- İHA
- 26.06.2021 - 12:18
- Güncelleme : 26.06.2021 - 12:18
Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan panelvan aracın sürücüsü H.A., yolda bir cisim görünce yavaşladı.
Bu sırada arkadan gelmekte olan F.B. idaresindeki tır duramayınca, Hacı Osman Mahallesi mevkisinde araca arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddeti ile panelvan aracın arka kısmı ezildi, ön kısmı ile birleşti.
Ön koltukta emniyet kemerini takmadan oturan Türkmen uyruklu kadın, arka tarafa savruldu.
Sürücü H.A. ise sıkıştığı yerde yaralı halde kurtarılmayı bekledi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerinde 112 acil yardım ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yaralıyı kurtarmak için çalışmalar yaptı.
OKSİJEN TÜPLERİ FARK EDİLDİ
Araç içinde oksijen tüplerinin olduğunun fark edilmesi üzerine, tüpler tehlike oluşturmaması için dışarı çıkarıldı.
Araç içinden çıkarılan 2 yaralı, ambulansa alınarak Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.
Panelvan araç, kullanılamaz hale geldi.
TRAFİK DURDU
TEM Ankara istikametinde trafik, kaza nedeni ile kısa bir süre durdu.
Araçların çekici ile yoldan kaldırılması ile yol trafik normale döndü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli’de tır panelvan araca arkadan çarptı VİDEO