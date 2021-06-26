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Kocaeli’de tır, panelvan araca arkadan çarptı

Kocaeli’de tır, panelvan araca arkadan çarptı

Seyir halindeyken yolda bir cisim gören sürücü bir süre yavaşladı. Arkadan gelen tır duramayıp öndeki araca çarptı. Araçta bulunan iki kişi yaralandı.