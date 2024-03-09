Kocaeli'de tıra arkadan çarpan panelvan ikiye bölündü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM otoyolu Uzunbey mevkisinde İstanbul istikametine seyir halinde olan M.A.K. (50) idaresindeki panelvan, aynı yönde giden İ.G. hakimiyetindeki traktör yüklü tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle panelvan ortadan ikiye bölünürken kopan kısmı tırın dorsesinde takılı kaldı.
Yola savrulan panelvan, G.D. kontrolündeki tırın çarpmasıyla 90 metre sürüklendi.
İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Durumu ağır
Panevlandan çıkartılan M.A.K., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi.
M.A.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hurdaya dönene panelvan ile kazaya karışan tırlar yoldan kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış