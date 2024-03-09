Kocaeli'de tıra çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti

Kocaeli'de korkunç kaza...
Kartepe ilçesi Uzunbey mevkii TEM Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu ayrımında İstanbul istikametine seyir halinde olan Mehmet Ali Kaşıkcı idaresindeki panelvan direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Tıra çarptı
Kontrolünü kaybeden araç sürücüsü aynı yönde giden İ.G. hakimiyetindeki traktör yüklü tıra arkadan çarptı.
Araç ikiye bölündü
Çarpmanın şiddetiyle panelvan ortadan ikiye bölünürken, kopan kısmı tırın dorsesinde takılı kaldı.
Yola savrulan panelvana G.D. kontrolündeki tırın çarpmasıyla 90 metre sürüklendi.
Tedavi altına alındı
Çevredeki vatandaşların İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralanan Mehmet Ali Kaşıkcı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybetti
Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Kaşıkcı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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