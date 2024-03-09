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Kocaeli'de tıra çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti

Kocaeli'de tıra çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti TEM Otoyolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek tıra çarpan araç sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hasteneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.