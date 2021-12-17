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    Kocaeli'de tırda gümrük kaçağı 14.3 milyon makaron ele geçirildi

    Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda, gümrük kaçağı 14 milyon 300 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
    • AA
    • 17.12.2021 - 03:51
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    Kocaeli'de tırda gümrük kaçağı 14.3 milyon makaron ele geçirildi

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, otoyolun İzmit ilçesi mevkisinde durdurdukları tırda arama yaptı.

    TIRDA 14.3 MİLYON MAKARAON BULUNDU

    Aramada gümrük kaçağı 14 milyon 300 bin makaron ele geçirildi.

    Gözaltına alınan kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Kocaeli de tırda gümrük kaçağı 14.3 milyon makaron ele geçirildi #1

    Kocaeli de tırda gümrük kaçağı 14.3 milyon makaron ele geçirildi #2

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