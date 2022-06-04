Petrol
121.32
3.15%
Euro
17.5968
-0.58%
Dolar
16.4143
-0.24%
Altın
977.22
-1.19%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
493.479
-2.66%
BTXN Coin
11.93
-2.92%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    Kocaeli'de tırın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

    Kocaeli'de yolun karşısına geçmeye çalışan Nevzat Akçay’a tır çarptı. Akçay olay sonrası yaşamını yitirdi.
    • 04.06.2022 - 01:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de tırın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

    Kocaeli’nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde, otoyol üzerinde yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nevzat Akçay’a (49) plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tır çarptı.

    Ekipler olay yerine geldi

    Kazanın ardından yola savrulan vatandaş, ağır yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli de tırın çarptığı şahıs hayatını kaybetti #1

    Hayatını kaybettiği öğrenildi

    İHA'nın haberine göre, kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Akçay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kocaeli de tırın çarptığı şahıs hayatını kaybetti #2

    İnceleme başlatıldı

    Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Akçay’ın cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de tırın çarptığı şahıs hayatını kaybetti #3

    Kocaeli de tırın çarptığı şahıs hayatını kaybetti #4

    Kocaeli de tırın çarptığı şahıs hayatını kaybetti #5


    İlginizi Çekebilir

    Üst fonlara taahhüt edilecek kaynak tutarı belirlendi
    Ekonomi

    Üst fonlara taahhüt edilecek kaynak tutarı belirlendi

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Porto'nun yeni transferinin yaşı şaşırttı
    Transfer dosyası

    Porto'nun yeni transferinin yaşı şaşırttı

    Görüş Bildir