Markete giren iki kadının saniyeler içerisinde kasiyerin elindeki parayı çaldığı anlar kameraya yansıdı.

Kocaeli’nin Derince ilçesine bağlı Çenedağ Mahallesi'nde bulunan markete giren bir kadın, futbol topu fiyatını sorduktan sonra cüzdanından çıkarttığı 200 TL’yi kasiyere uzattı.

Kadından 16 TL değerindeki topun ücretini almak için uzattığı parayı alan kasiyer, kadına 184 TL para üstünü verdi. Parayı alan kadın, kasiyere fiyatta indirim yapabileceğini sordu.

BİRİ OYALADI, DİĞERİ PARAYI ÇALDI

Daha sonra içeri giren bir kadın daha kasiyere soru sorarken, kadın elindeki 184 TL parayı uzatarak topu almak istemediğini söyledi.

Kasiyer diğer bir yandan diğer kadının sorularını yanıtlarken, elini uzatarak kadından para üstünü geri aldı. Bu sırada kadın ‘tırnakçılık’ yöntemi ile saniyeler içinde kasiyere uzattığı 184 TL’nin arasından 100 TL’yi cüzdanının arasına attı.

Daha sonra kasiyerden topu almak için verdiği 200 TL’yi alan kadın marketten ayrıldı. Kasiyere soru sorarak oyalamaya çalışan diğer kadın da marketten çıkarak uzaklaştı.

Kocaeli'de ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile kasiyeri dolandırdılar

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Kasiyer, kadınlar ayrıldıktan sonra kasadaki parayı sayınca 100 TL’nin eksik olduğunu fark etti. Kadının parayı çaldığını düşünen kasiyer güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Kasiyer markete giren kadınların parayı çaldığını anlayınca durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri marketten çıkan kadınların bir otomobile binerek uzaklaştığını tespit etti.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.