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    Kocaeli'de trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

    Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil tırın altına girdi.
    • İHA
    • 15.07.2020 - 02:01
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    Kocaeli'de trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, gece saatlerinde, Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsü olay yerinden firar eden  tır ile Özkan Çetin idaresindeki 41 VR 521 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

    Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.

    Kocaeli'de trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti #1

    2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Kullanılmaz hale gelen otomobilde sürücü Özkan Çetin ile yolcu Tufan Aydın hayatını kaybetti.

    Olay yerine gelen hayatını kaybedenlerin yakınları, sinir krizleri geçirdi. Sağlık ekipleri, sinir krizi geçirenlere müdahale etti.

    Kazada, ismi öğrenilemeyen bir kişi de ağır yaralandı. Cenazeler hurda yığınına dönen otomobilden güçlükle çıkartıldı.

    Cumhuriyet savcısı kaza yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli'de trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti VİDEO


    Kocaeli'de trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti #2

    Kocaeli'de trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti #3

    Kocaeli'de trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti #4

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