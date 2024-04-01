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Kocaeli'de trafik kazası sonrası çıkan kavgada iki kardeş vuruldu

Kocaeli'de trafik kazası sonrası çıkan kavgada iki kardeş vuruldu Kocaeli'de işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kaza sonrası çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı.