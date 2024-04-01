AA & Ensonhaber
Kocaeli'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi'nde işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler arasında tartışma çıktı.
Kaza yerine gelen servis sürücüsünün kardeşinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüşen olayda Volkan D. ile kardeşi Alkan D., otomobil sürücüsü tarafından tabancayla bacağından vuruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü kaçtı
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerinde kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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