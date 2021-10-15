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    Kocaeli'de trafik polisi, kaçan sürücünün aracıyla sürüklendi

    Trafik denetiminde kontrol yapan polis memuru, aracın kaçmaya çalışmasıyla birlikte metrelerce sürüklendi. Polisin yerde yuvarlanmasının ardından çevredekiler yardıma koştu.
    • İHA
    • 15.10.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 10:25
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    Kocaeli'de trafik polisi, kaçan sürücünün aracıyla sürüklendi

    Dün Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Ömer Türkçakal bulvarında polis ekipleri rutin denetim yaptı.

    06 CHP 50 plakalı otomobili durduran polis ekipleri, belge kontrolü yapmak istedi.

    Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmak isteyen trafik polislerinin belgelerini istediği sürücü, aniden gaza basarak kontrol noktasından kaçmaya başladı.

    POLİS, ARAÇLA BİRLİKTE SÜRÜKLENDİ

    Otomobili durdurmak için aracın kapısına tutunan trafik polisi ise bir süre araçla birlikte sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı.

    Kocaeli'de trafik polisi, kaçan sürücünün aracıyla sürüklendi ViDEO

    Kocaeli de trafik polisi, kaçan sürücünün aracıyla sürüklendi #1

    SÜRÜKLENEN POLİS, YERE DÜŞÜP YARALANDI

    Vücudunda kırıklar oluşarak yaralanan polis, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan aracı yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan takip neticesinde otomobil, 4 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu. Kaçan sürücüyü yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

    Kocaeli de trafik polisi, kaçan sürücünün aracıyla sürüklendi #2

    POLİSİN SÜRÜKLENME ANLARI KAMERADA

    Öte yandan trafik polisinin yaralandığı anlar ise kent güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde trafik polislerince durdurulan otomobil, sürücünün aniden gaza basması neticesinde kaçmaya başlıyor.

    Görüntülerin devamında ise otomobilin kapısına tutunarak sürüklenen polis, yere düşerek yaralanıyor. Yere düşen meslektaşlarını gören diğer polisler ise telsize sarılarak yardım istiyor.

    Kocaeli de trafik polisi, kaçan sürücünün aracıyla sürüklendi #3

    Kocaeli de trafik polisi, kaçan sürücünün aracıyla sürüklendi #4

    Kocaeli de trafik polisi, kaçan sürücünün aracıyla sürüklendi #5

    Kocaeli de trafik polisi, kaçan sürücünün aracıyla sürüklendi #6

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