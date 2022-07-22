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    Kocaeli'de trafik tartışmasında sopalar konuştu

    Trafikte tartışan grup, sopalarla birbirlerine saldırdı. Silah seslerinin de duyulduğu kavga anı, vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.
    • 22.07.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 15:57
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    Kocaeli'de trafik tartışmasında sopalar konuştu

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki D-130 karayolu Mobil Işıklar mevkiinde, grup arasında tartışma çıktı.

    İddiaya göre trafikte tartışan grup, yolun ortasında durdurdukları araçlarından inerek birbirlerine sopalarla saldırdı.

    Silah sesleri de duyuldu

    Silah seslerinin de duyulduğu kavga anı amatör kamera tarafından kayıt altına alındı.

    Esnaf araya girdi

    Birbirlerine acımasızca vuran şahısları, çevredeki esnaf ayırmaya çalıştı.

    Polisler olay yerine geldi

    İHA'nın haberine göre; dakikalarca süren kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

    Kocaeli'de trafik tartışmasında sopalar konuştu VİDEO


    Kocaeli de trafik tartışmasında sopalar konuştu #1

    Kocaeli de trafik tartışmasında sopalar konuştu #2

    Kocaeli de trafik tartışmasında sopalar konuştu #3

    Kocaeli de trafik tartışmasında sopalar konuştu #4


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