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    Kocaeli'de trafikte terör estiren şahıslar yakalandı

    Kocaeli'de trafikte tartıştıkları otomobil sürücüsüne durması için zor anlar yaşatan ve "Delikanlıysanız durun, yoksa kaza yaptırırım size" tehdidinde bulunan tır sürücüleri yakalandı.
    • 18.10.2022 - 21:08
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 21:14
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    Kocaeli'de trafikte terör estiren şahıslar yakalandı

    Kocaeli'de dün D-100 Karayolu Körfez geçişinde seyir halinde olan iki tır sürücüsü, otomobil sürücüsü ile tartıştı.

    İçinde kadın yolcunun da bulunduğu otomobilin önünü kesmeye çalışan tır sürücüleri, trafiği de tehlikeye düşürdü.

    "Delikanlıysanız durun, yoksa kaza yaptırırım size"

    Sürücülerden biri, aracı ile sürekli olarak şerit değiştirerek kendisini geçmeye çalışan otomobili sıkıştırdı.

    Daha sonra ise otomobil sürücüsüne "Delikanlıysanız durun, yoksa kaza yaptırırım size" tehdidinde bulundu.

    Yakalandılar

    Olaya ilişkin inceleme başlatan trafik polisleri, tır sürücülerinin E.Ç. ve A.Z.Ö. isimli şahıslar olduğunu tespit etti.

    İHA'nın aktardığına göre şahıslar hakkında adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.

    Kocaeli'de trafikte terör estiren şahıslar yakalandı VİDEO

    Kocaeli de trafikte terör estiren şahıslar yakalandı #1

    Kocaeli de trafikte terör estiren şahıslar yakalandı #2

    Kocaeli de trafikte terör estiren şahıslar yakalandı #3

    Kocaeli de trafikte terör estiren şahıslar yakalandı #4

    Kocaeli de trafikte terör estiren şahıslar yakalandı #5


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