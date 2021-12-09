İzmit ilçesinde iki gurup arasında çıkan kavgada bir kişinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu, saçma yoldan geçen vatandaşa isabet etti. Yaşanan olay sonrası kişinin durumu iyi olduğu bildirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde istenmeyen anlar yaşandı.

İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. İddiaya göre, olaya karışan şüphelilerden birisi tartışmanın ardından pompalı tüfeğini alarak, Başaran Caddesi üzerinde tartıştıkları şahısların yanına gitti. Grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından, kimliği öğrenilemeyen bir şüpheli pompalı tüfeği ateşledi.

POMPALI TÜFEKTEN ÇIKAN SAÇMA, YOLDAN GEÇEN KADINA İSABET ETTİ

O sırada yoldan geçen bir kadın, pompalı tüfekten çıkan saçmanın ayağına isabet etmesi sebebiyle yaralandı, bir dükkanın da camları isabet eden saçmalar sebebiyle kırıldı. Çatışmanın ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Kocaeli'de tüfekle ateş eden kişinin saçması yoldan geçen vatandaşı vurdu VİDEO

YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri ise olaya karıştığı tespit edilen R.D.'yi kısa süre içinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

"VATANDAŞA ATEŞ EDERKEN SAÇMA DÜKKANA GELDİ"

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar dükkanına isabet eden esnaf Yılmaz Erden, "İki grup arasında bir tartışma olmuş. Aşağıdan bir grup koşarak geldi. Diğer taraftan ise bir vatandaş pompalı tüfekle ateş etti. Vatandaşa ateş ederken saçma dükkana geldi. Biz de kapının yakınında duruyorduk, çok şükür saçma bize gelmedi" dedi.