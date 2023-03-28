Kocaeli'de U dönüşü yapan otomobil kazaya karıştı: 1 yaralı
İHA

Kocaeli’nin ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi.

Köşklüçeşme Mahallesi Topçular Caddesi üzerinde R.S.C. hakimiyetindeki 41 ALS 618 plakalı motosiklet, U dönüşü yapan Y.A. idaresindeki 41 PL 4374 plakalı otomobille çarpıştı.

Çapmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı R.S.C., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay ile alakalı inceleme başlattı.

Kocaeli'de U dönüşü yapan motosiklet kazaya karıştı: 1 yaralı
Kocaeli'de U dönüşü yapan motosiklet kazaya karıştı: 1 yaralı
Kocaeli'de U dönüşü yapan motosiklet kazaya karıştı: 1 yaralı
Kocaeli'de U dönüşü yapan motosiklet kazaya karıştı: 1 yaralı