Kocaeli'de U dönüşü yapan otomobil kazaya karıştı: 1 yaralı Seyir halinde ilerlediği sırada aniden U dönüşü yapan otomobil ile çarpışan motosiklet savruldu. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İHA

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gece saatlerinde kaza meydana geldi.

Köşklüçeşme Mahallesi Topçular Caddesi üzerinde R.S.C. hakimiyetindeki 41 ALS 618 plakalı motosiklet, U dönüşü yapan Y.A. idaresindeki 41 PL 4374 plakalı otomobille çarpıştı.

Çapmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı R.S.C., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay ile alakalı inceleme başlattı.