Kocaeli'de üç araç birbirine girdi: 4 yaralı

TEM otoyolunda 3 aracın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM otoyolu Alikahya mevkiinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrasında trafiğin aniden yavaşlaması sebebiyle, 34 CME 815 plakalı otomobil, 37 DE 005 plakalı cip ve 06 FJ 6948 plakalı otomobil çarpıştı.

4 YARALI

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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