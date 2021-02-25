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    Kocaeli'de üç araç birbirine girdi: 4 yaralı

    TEM otoyolunda 3 aracın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 25.02.2021 - 19:25
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 19:30
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    Kocaeli'de üç araç birbirine girdi: 4 yaralı

    Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM otoyolu Alikahya mevkiinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrasında trafiğin aniden yavaşlaması sebebiyle, 34 CME 815 plakalı otomobil, 37 DE 005 plakalı cip ve 06 FJ 6948 plakalı otomobil çarpıştı.

    4 YARALI

    Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli'de üç araç birbirine girdi: 4 yaralı VİDEO

    Kocaeli de üç araç birbirine girdi: 4 yaralı #1

    Kocaeli de üç araç birbirine girdi: 4 yaralı #2

    Kocaeli de üç araç birbirine girdi: 4 yaralı #3

    Kocaeli de üç araç birbirine girdi: 4 yaralı #4

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