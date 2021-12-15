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Kocaeli'de ücret isteyen taksiciyi bıçakladılar
- İHA
- 15.12.2021 - 13:00
- Güncelleme : 15.12.2021 - 13:59
Kocaeli'nin Derince ilçesinde taksi şoförü Sadık Önem (68), aracına müşteri gibi binen iki kişiyi akaryakıt istasyonuna getirdi.
Araçtan inen iki şüpheli yürüdüğü sırada Sadık Önem de araçtan inerek taksi ücretini talep etti.
ÖNCE DARBEDİLDİ SONRA BIÇAKLANDI
Bunun üzerine şüpheliler Sadık Önem'i önce darp etti, sonra da bıçakladı.
Omuzundan bıçaklanan Önem'in hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler ise gözaltına alındı.
Öte yandan o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, iki şüphelinin araçtan indiği, Önem'in de şahısların peşinden giderek konuşmaya çalıştığı, daha sonra şüphelilerin darp ettiği görülüyor.
Kocaeli'de ücret isteyen taksiciyi bıçakladılar VİDEO