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    Kocaeli'de uyarılara aldırış etmeyen çocuklar süs havuzuna girdi

    Sıcak havadan kurtulmak için çareyi süs havuzuna girmekte bulan çocuklar, adeta faciaya davetiye çıkardı.
    • 20.07.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 18:09
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    Kocaeli'de uyarılara aldırış etmeyen çocuklar süs havuzuna girdi

    Yurt genelinde artan hava sıcaklığı çocukları da etkiledi.

    Kocaeli'de oyun oynamak için dışarı çıkan çocuklar, sıcak havadan korunmak için çareyi süs havuzuna girmekte buldu.

    Uyarı yazısına aldırış etmediler

    Süs havuzunun önünde asılı olan ‘Havuzda elektrik tesisatı bulunduğundan dolayı girilmesi tehlikeli ve yasaktır’ tabelasına aldırış etmeyen çocuklar, girdikleri süs havuzunda eğlenceli anlar yaşadı.

    Kocaeli'de uyarılara aldırış etmeyen çocuklar süs havuzuna girdi VİDEO

    Kocaeli de uyarılara aldırış etmeyen çocuklar süs havuzuna girdi #1

    Bankta güneşlendiler

    Herkesin şaşkın bakışları arasında faciaya adeta davetiye çıkaran tehlikeli oyunda korkulan olmadı.

    İHA'nın aktarımına göre; bir süre yüzmeye devam eden çocuklar, daha sonra havuzun yanında bulunan banklarda güneşlenmeyi de ihmal etmedi.

    Kocaeli de uyarılara aldırış etmeyen çocuklar süs havuzuna girdi #2

    Kocaeli de uyarılara aldırış etmeyen çocuklar süs havuzuna girdi #3

    Kocaeli de uyarılara aldırış etmeyen çocuklar süs havuzuna girdi #4

    Kocaeli de uyarılara aldırış etmeyen çocuklar süs havuzuna girdi #5


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