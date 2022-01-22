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    Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu : 3 kişi tutuklandı

    Kocaeli’nin Derince ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla, onlarca kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 7 şahıs gözaltına alındı, 4 kişi serbest bırakıldı, 3'ü tutuklandı.
    • İHA
    • 22.01.2022 - 05:22
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    Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu : 3 kişi tutuklandı

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

    Yapılan çalışmalar kapsamında Kocaeli’nin Derince ilçesinde 23 kilo 30 gram sentetik kannabinoid, 1kilo 40 gram esrar, 5 kilo 20 gram metamfetamin, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

    3 KİŞİ TUTUKLANDI, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Olayla ilgili 7 şahıs gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan 4’ü serbest bırakılırken H.D. F.A. ve S.V. isimli 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kocaeli de uyuşturucu operasyonu : 3 kişi tutuklandı #1

    Kocaeli de uyuşturucu operasyonu : 3 kişi tutuklandı #2

    Kocaeli de uyuşturucu operasyonu : 3 kişi tutuklandı #3

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