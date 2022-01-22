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- Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu : 3 kişi tutuklandı
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu : 3 kişi tutuklandı
Kocaeli’nin Derince ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla, onlarca kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 7 şahıs gözaltına alındı, 4 kişi serbest bırakıldı, 3'ü tutuklandı.
- İHA
- 22.01.2022 - 05:22
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar kapsamında Kocaeli’nin Derince ilçesinde 23 kilo 30 gram sentetik kannabinoid, 1kilo 40 gram esrar, 5 kilo 20 gram metamfetamin, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olayla ilgili 7 şahıs gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan 4’ü serbest bırakılırken H.D. F.A. ve S.V. isimli 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.