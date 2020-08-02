Mahalleli tarafından sokak ortasında tekme tokat dövülen şahıs, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi, saldırıya uğradı.

Merkez Mahallesi 167 Sokak’ta meydana gelen olayda gençler, uyuşturucu sattığı iddia edilen kişiye sokak ortasında saldırdı.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Gençler, 'Niye uyuşturucu satıyorsun?' diyerek, tekme tokat dövdükleri kişiden üzerindeki uyuşturucuları vermesini istedi.

Şüphelinin çorabına sakladığı uyuşturucuları alan gençler, polisi aradı.

ÇOCUKLARA UYUŞTURUCU SATIYOR İDDİASI

Bu sırada bazı kişiler, gençlerden sakin olmalarını ve adama vurmamalarını istedi. Gençler ise şüphelinin çocuklara uyuşturucu sattığını öne sürdü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, uyuşturucu sattığı iddia edilen kişiyi gözaltına aldı.

Kocaeli'de uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi dövüldü ViDEO

SERBEST KALDI

Üzerinden az miktarda uyuşturucu çıkan kişi, ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Olay sırasında yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.