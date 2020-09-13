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    Kocaeli'de üzerine döküm potası devrilen işçi hayatını kaybetti

    Gebze ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında çalışan işçi üzerine döküm potasının devrilmesi sonucu yanarak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 13.09.2020 - 03:47
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    Kocaeli'de üzerine döküm potası devrilen işçi hayatını kaybetti

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında meydana gelen olayda, fabrikada çalışan Niyazi Ak isimli bir işçinin üzerine henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı döküm potası devrildi.

    Durumu fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    KURTARILAMADI

    Üzerine demir potasından devrilen eriyen demirlerden dolayı vücudu yanan Niyazi Ak, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli de üzerine döküm potası devrilen işçi hayatını kaybetti #1

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