6 Kasım’da ölen kendini cemaat lideri ve şeyh olarak tanıtılan Yakup Haşimi’nin, konut arazisine defnedilen cenazesinin taşınması sırasında olaylar çıktı. Polis, birden fazla kişiyi gözaltına aldı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi’nde Gülzar-ı Hacegan İlim, İrfan Derneği adı altında faaliyet gösteren bir cemaatin lideri olan ve şeyh olarak tanıtılan Yusuf Haşimi, 6 Kasım günü hayatını kaybetti.

Yusuf Haşimi’nin cenazesi, türbe yapılacağı gerekçesiyle dergah adı verilen yapının karşısında bulunan konut alanına defnedildi.

Şikayet üzerine olay, adli makamlara taşındı. Savcılık tarafından, cenazenin bulunduğu alandan çıkarılıp mezarlığa defnedilmesine karar verildi.

CEMAAT ÜYELERİ CENAZENİN TAŞINMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Kararın ardından polis ve cenaze hizmetleri ekipleri, akşam saatlerinde mezarın bulunduğu alana gelerek cenazeyi çıkarmak istedi.

Mezarın açılıp, cenazenin taşınmasına tepki gösteren cemaat üyeleri ile polis arasında arbede yaşandı.

Arbede sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de Yakup Haşimi’nin cenazesinin taşınması sırasında arbede çıktı İZLE

GEÇİŞE İZİN VERİLMEDİ

Polis ekipleri, mahalleye giren cadde ve sokaklarda yolu keserek görevliler dışında kimsenin geçişine izin vermedi.

Cenazenin çıkarılması için çalışmalar başlarken, çevre illerden cemaat üyelerinin Kartepe’ye gelme ihtimaline karşı kent girişinde güvenlik güçleri tarafından tedbir alındı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EŞLİĞİNDE MEZARLIĞA GÖTÜRÜLDÜ

Arbede sonrası polis ve mezarlıklar müdürlüğü ekipleri, Yakup Haşimi’nin mezarını açtı.

Cenaze, defnedilmek üzere Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mezarlığı’na götürüldü. Cenaze aracına çok sayıda polis aracı eşlik ederken, defin sırasında yanında bulunması için bazı cemaat üyeleri de mezarlığa gitti.