Kocaeli'de yan yola girmek isteyen motosiklet otomobile çarptı

Seyir halinde ilerlediği sırada yan yoldan ana yola çıkan otomobile çarpan kurye, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Kandıra yolu üzeri yan yol girişinde A.H.K. idaresindeki 34 DOU 649 plakalı motosiklet, yan yola döndüğü sırada, yan yoldan ana yola çıkmak üzere olan R.B. yönetimindeki 41 AGR 844 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kuryeye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.





HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



