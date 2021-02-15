Kocaeli'de, yanan prefabrik evde 500 bin TL kül oldu

Kocaeli'de, yanan prefabrik evde 500 bin TL kül oldu

Prefabrik evde çıkan yangında, evde bulunan paralar ve altınlar yandı. Paralar kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında, tek katlı bir prefabrik evde yangın çıktı. Yangını gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PARALAR YANDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yapılan soğutma çalışmaları sırasında yanan evin içinden yanmış halde 500 bin TL’ye yakın nakit para ve binlerce liralık altın çıkardı.

SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Yanmış halde çıkarılan nakit paralar ve altınlar, jandarma ekiplerinin kontrolünde, yanan evin sahiplerine teslim edildi.

Kocaeli'de, yanan prefabrik evde 500 bin TL kül oldu VİDEO

OTOMOBİL ALACAKLARDI

Yangında prefabrik evlerinden olan ailenin, otomobil almak için biriktirdiği para ve altınları kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri, yangın hakkında inceleme başlattı.