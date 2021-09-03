Kocaeli'de yanları kapatılmayan rögar kapağı genç kuryenin ölümüne neden oldu

Kocaeli'de yanları kapatılmayan rögar kapağı genç kuryenin ölümüne neden oldu

Darıca ilçesinde kuryelik yapan Muhammet Talha Karabacak, yanları kapatılmayan rögar kapağı nedeniyle dengesini kaybetti. Karabacak, motosikleti ile karşı yönden gelen aracın altına girdi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi'nde yaşayan ve kuryelik yapan 17 yaşındaki Muhammet Talha Karabacak, yanları asfalt ile kapatılmayan rögar kapağının üzerinden geçerken motosikletinin kontrolünü kaybetti.

Karabacak'ın kontrolünü kaybettiği motosiklet devrilerek, karşı yönden gelen ve henüz sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen otomobilin altına girdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

17 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karabacak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otomobil sürücü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

MUHAMMET ÖLÜNCE RÖGAR KAPAĞI KAPATILDI

Kazanın ardından rögar kapağının açık kısımları asfalt ile kapatıldı. Kazaya tanık olan Muhammet Talha Karabacak’a ilk müdahaleyi yapan Zafer Güney, "Motosikletli çocuk buradan geldi, rögara tekerleği düşürdü ve karşıdan gelen arabanın altına girdi. İlk yardımını yaptım, müdahale etmek istedim ama çok kan kaybediyordu.

Daha sonra ambulans ile hastaneye götürüldü ve öldüğünü öğrendik. Rögar kapağı sabah saatlerinde gelen görevliler, tarafından yarım saat içerisinde kapatıldı." dedi.

"UFAK BİR HATA YÜZÜNDEN.."

Karabacak'ın dengesini kaybettikten sonra otomobilin altına girdiğini öğrendiklerini belirten Muhammet Talha'nın arkadaşı Doğukan Çetin ise "Talha, bizim mahalleden arkadaşımızdı. O da kuryeydi, ben de kuryeyim. Yollar zaten bozuk, Talha yukarıdan gelip buradaki çukura giriyormuş.

Dengesini kaybettikten sonra arabanın önüne düşüyor. Araba duramayınca çocuğu altına alıyor. Dün gece bu rögar kapağının çevresi açıktı sabah kapatmışlar. Ufak bir hata yüzünden gitti çocuk. İyi bir insandı." diye konuştu.