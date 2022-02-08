Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de yanlış anlaşılınca cadde ortasında tekme tokat dayak yedi

Kocaeli'de yanlış anlaşılınca cadde ortasında tekme tokat dayak yedi

İzmit ilçesinde bir şahıs, boşanmak üzere olduğu eşine şiddet uyguladığı zannedilince cadde ortasında darbedildi.