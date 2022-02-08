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- Kocaeli'de yanlış anlaşılınca cadde ortasında tekme tokat dayak yedi
Kocaeli'de yanlış anlaşılınca cadde ortasında tekme tokat dayak yedi
İzmit ilçesinde bir şahıs, boşanmak üzere olduğu eşine şiddet uyguladığı zannedilince cadde ortasında darbedildi.
- İHA
- 08.02.2022 - 11:12
- Güncelleme : 08.02.2022 - 11:49
Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Alemdar Caddesi’nde meydana gelen olayda evli çift, boşanmak için adliyeye gittikleri sırada tartıştı.
Kadın, kocasıyla tartıştığı sırada baygınlık geçirdi, kendine gelince yeniden eşiyle tartışmaya başladı.
EŞİNİ DARBETTİĞİNİ DÜŞÜNDÜLER
Olayı gören vatandaşlar ise erkek şahsın, eşini darbettiğini düşündü. Şahıs, vatandaşlar tarafından cadde ortasında tekme tokat darbedildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, şahsın darbedilme anı ise vatandaş kamerası tarafından kaydedildi.
Kocaeli'de yanlış anlaşılınca cadde ortasında tekme tokat dayak yedi VİDEO