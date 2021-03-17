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    Kocaeli'de yaşayan bir kadın, 2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı

    Çayırova ilçesinde yaşayan bir kadın, 2 hafta önce evlendiği kocasına silahla ateş etti.
    • İHA
    • 17.03.2021 - 17:43
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 17:47
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    Kocaeli'de yaşayan bir kadın, 2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı

    Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi 5206 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yaklaşık 2 hafta önce evlenen A.U. isimli bir kadın, konuşmak için eşi S. U.’yu (32) çağırdı.

    SİLAHLA KOCASINI VURDU

    İkilinin konuşması sırasında A.U. isimli kadın, bir anda yanında getirdiği silahı çıkararak, eşine ateş etmeye başladı. S. U. kanlar içinde yere yığılırken, eşi A.U. ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    AĞIR YARALANAN ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

    Adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan S. U., tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu daha da ağırlaşan S. U., buradaki tetkiklerinin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Servisi’ne sevk edildi.

    KAÇAN SALDIRGAN EŞ ARANIYOR

    S. U.’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri eşine kurşun yağdıran kadını yakalayabilmek için çalışma başlattı.


    Kocaeli de yaşayan bir kadın, 2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı #1

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