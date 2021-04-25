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    Kocaeli'de yaşlı adamı ellerini bantlayarak öldüren 5 kişi tutuklandı

    Kartepe'de 85 yaşındaki adamı evinde ellerini bantladıktan sonra öldüren 5 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 25.04.2021 - 20:59
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    Kocaeli'de yaşlı adamı ellerini bantlayarak öldüren 5 kişi tutuklandı

    16 Nisan tarihinde Kartepe Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak’ta meydana gelen olayda, evinde tek başına yaşayan 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal’ın oğlu Şaban Topal, hayvanları beslemek için babasının evine gitti.

    ELLERİ BANTLI KANLAR İÇİNDE BULUNDU

    Evin kapısını açınca babası Halil İbrahim Topal’ı elleri bantla bağlı ve kanlar içinde yerde gören oğlu, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, karnından silahla vurulan Topal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan otopsinin ardından yaşlı adam Kartepe ilçesinde toprağa verildi.Kocaeli de yaşlı adamı ellerini bantlayarak öldüren 5 kişi tutuklandı #1

    6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Olayla ilgili Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde Halil İbrahim Topal’ı öldüren şahısların N.S. (57), Ö.M. (35), İ.A. (35), B.Y. (28), A.M.T. (60) ve M.B. (53) olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından Kocaeli merkezli İstanbul ve Karabük’te eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.Kocaeli de yaşlı adamı ellerini bantlayarak öldüren 5 kişi tutuklandı #2

    5'İ TUTUKLANDI

    Emniyette verdikleri ifadelerinde, ellerini bantla bağlayarak öldürdükleri Halil İbrahim Topal’ın evinde buldukları az miktarda parayı alarak kaçtıklarını söyledikleri öğrenilen şahıslar, Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden N.S., Ö.M., İ.A., B.Y. ve M.B. tutuklanırken, A.M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Kocaeli de yaşlı adamı ellerini bantlayarak öldüren 5 kişi tutuklandı #3

    Kocaeli de yaşlı adamı ellerini bantlayarak öldüren 5 kişi tutuklandı #4

    Kocaeli de yaşlı adamı ellerini bantlayarak öldüren 5 kişi tutuklandı #5

    Kocaeli de yaşlı adamı ellerini bantlayarak öldüren 5 kişi tutuklandı #6

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