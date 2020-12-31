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- Kocaeli'de yaşlı çiftin ısınmak için klimasını açtıkları araç yandı
Kocaeli'de yaşlı çiftin ısınmak için klimasını açtıkları araç yandı
- İHA
- 31.12.2020 - 13:00
- Güncelleme : 31.12.2020 - 13:12
Niyazi Uçar, Kocaeli Adliyesi’ndeki duruşmalarına yetişmek için Akmeşe’den eşi Hilmiye Uçar ile birlikte 41 FF 638 plakalı hafif ticari araçlarına binerek yola çıktı.
Hilmiye Uçar, adliyeye 300 metre kala üşüdüğünü söyleyerek eşinden klimayı açmasını istedi.
ARAÇ BİR ANDA ALEV ALDI
Niyazi Uçar’ın klimayı açması üzerine yanık kokusu alan Hilmiye Uçar, ayağının altından dumanlar geldiğini görünce eşini uyardı. Çiftin yolun sağına çekerek indikleri araç, bir anda alev alarak yanmaya başladı.
İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Çiftin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlerin sardığı araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Büyük oranda yanarak kullanılamaz hale gelen araçtan son anda inen çift, olayın şokunu üzün süre üzerinden atamadı.
Yanan araç çekici ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.
Kocaeli'de yaşlı çiftin ısınmak için klimasını açtıkları araç yandı ViDEO