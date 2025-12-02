Kocaeli'de yatak odasının yıkıldığını dairenin zili çalınca öğrendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Baycan Sokak’ta bir inşaatta beton atma çalışması yapılırken, yanındaki 5 katlı apartmanın 1’inci katındaki oda duvarı yıkıldı.

ODA BETONLA DOLDU, EV SAHİBİ ŞAŞKINA DÖNDÜ

Duvarın tamamen yıkılması sonucu odanın içi betonla doldu. Daire sahibi M.R.Ç., yıkımı inşaat işçilerinin zili çalmasıyla öğrendi. Ev sahibi odaya girdiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

MÜTEAHHİT ZARARI KARŞILAYACAK

Olay üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, hem dairede hem de inşaat alanında detaylı incelemelerde bulundu.

Yaşanan kazayla ilgili olarak, müteahhidin zararı karşılayacağı öğrenildi.