Kocaeli'de yeğenini öldürdü: İdam cezasına razı olduğunu söyledi Husumetli olduğu yeğenini karşılaştıkları düğünde silahla vurarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemede, "İsterseniz idam cezası verin razıyım. Beni cezaevinden çıkarın da ablam ile eniştem beni öldürsün ve rahatlasın" ifadelerini kullandı.

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İHA

Kocaeli'de aile arasında çıkan tartışmada kan aktı.

30 Ekim 2022 tarihinde Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan düğün salonunda meydana gelen olayda, daha önce aralarında husumet bulunan Hakan Aydın (45) ile Muharrem Ç. (64) arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Muharrem Ç., yeğeni Hakan Aydın'a 5 el ateş etti.

Tutuklandı

Boyun, göğüs ve bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılan Aydın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muharrem Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili duruşma, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Muharrem Ç. ve taraf avukatları katıldı.

"Maktulün babamla itişip kakıştığını gördüm"

Olaya ilişkin dinlenen sanığın kızı Burcu, "Olaydan bir hafta önce babam bana geldiğinde Hakan tarafından tehdit edildiğini söyledi. Bana telefondaki aramaları ve mesaj kayıtlarını gösterdi. Mesajlarda, 'Seni yaşatmayacağız, seni İzmit'te barındırmayacağız' diye tehditlerini ve küfürlerini gördüm. Babaanneme Ankara'daki halamlar bakıyordu. Köyden getirme götürme işlerini babam yapardı. Hakan'ın annesi, diğer kız kardeşleri tarafından annelerine bakmadığı gerekçesiyle suçlanıyordu. Olaydan bir ay öncesine kadar Hakan'ın annesi Sefade ile Ankara'da yaşayan kardeşi arasında annelerine bakma meselesi yüzünden kavga çıkmış. Hakan, annesi Sefade'yi Ankara'ya götürüp, kavgaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle babama tavır almıştı. Olay günü maktul Hakan'ın, babamın masasına koşar adımlarla gittiğini gördüm. Ne söylediğini duymadım ama babam ile itişme kakışmaları oldu. Ayrıca düğün günü Sefade'nin babama el hareketi yaptığını gördüm. Oğullarına ise 'Onu dövün' dediğini başkalarından duydum." diye konuştu.

"İsterseniz bana idam verin razıyım"

Söz hakkı verilen sanık Muharrem Ç., "Çok pişmanım, böyle bir şey olmasını istemezdim. Kardeşler arasında yaşanan kavgada benim suçum yoktu ancak ben sorumlu tutuldum. İsterseniz bana idam verin razıyım, annem için bu yola baş koydum. Annemin cenazesine dahi katılamadım. Beni cezaevinden çıkarın da ablam ile eniştem beni öldürsün ve rahatlasın." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesine ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)