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    Kocaeli'de yere yığılan adam, hayatını kaybetti

    Kaldırımda yürüdüğü sırada fenalaşarak yere yığılan 73 yaşındaki Sezar Soner'in, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirlendi.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 16:39
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 17:06
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    Kocaeli'de yere yığılan adam, hayatını kaybetti

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı 19 Mayıs Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen 73 yaşındaki Sezar Soner, bir anda fenalaşıp yere yığıldı.

    Kaldırıma yığılan Soner’i görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

    KALP KRİZİ GEÇİRDİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Soner’in kalp krizi geçirdiği belirlendi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerinde kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu kalbi yeniden çalıştırılan Soner, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    VEFAT ETTİ

    Hastanede tedavi altına alınan Soner, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kocaeli de yere yığılan adam, hayatını kaybetti #1

    Kocaeli de yere yığılan adam, hayatını kaybetti #2

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