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- Kocaeli'de yere yığılan adam, hayatını kaybetti
Kocaeli'de yere yığılan adam, hayatını kaybetti
Kaldırımda yürüdüğü sırada fenalaşarak yere yığılan 73 yaşındaki Sezar Soner'in, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirlendi.
- İHA
- 22.02.2021 - 16:39
- Güncelleme : 22.02.2021 - 17:06
Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı 19 Mayıs Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen 73 yaşındaki Sezar Soner, bir anda fenalaşıp yere yığıldı.
Kaldırıma yığılan Soner’i görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Soner’in kalp krizi geçirdiği belirlendi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerinde kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu kalbi yeniden çalıştırılan Soner, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
VEFAT ETTİ
Hastanede tedavi altına alınan Soner, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.