Kocaeli'de yokuş aşağı kayan çocuk öldü

Altına koyduğu parke parçası ile yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk, ana yola fırlayınca özel halk otobüsünün altında kalarak can verdi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Kayapınar Mahallesi Garip Sokak'ta oyun oynayan 4 yaşındaki Hüseyin Ada, altına aldığı tahta parke parçası ile yokuştan kaymaya başladı.

Hızla yokuştan inen Ada, duramayarak Bağdat Caddesi'ne fırlayınca o sırada yoldan geçen Dilovası-İzmit hattında yolcu taşıyan Y.D. idaresindeki 41 J 7169 plakalı özel halk otobüsünün altında kaldı.

Kanlar içinde kalan Ada'yı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Otobüsün arka tekerinin altından çıkarılan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 yaşındaki Ada, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Kaza sonrası halk otobüsü sürücüsü Y.T. gözaltına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.