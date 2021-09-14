Seyir halinde olan otomobilin önüne aniden çıkan kadın sürücü, kendisine korna çalınınca öfkelenip aracından indi. Aracın camından içeri girmeye çalışarak, hemcinsi olan sürücüye hakaretler savurdu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde cadde üzerinde aracıyla seyir halinde olan 26 yaşındaki Avukat Rukiye Seydaoğlu Akgüneş, Ö.G. isimli başka bir kadın sürücünün idaresindeki aracın yan yoldan önüne çıkması üzerine durarak kornaya bastı.

Aracını durduran Ö.G. ise Seydaoğlu'nun aracına doğru yönelerek hemcinsinin açık olan camından içeri sarkarak tartışmaya başladı.

Ö.G. tartışma anlarını cep telefonu kamerası ile kayda alınmasına öfkelendi.

Kocaeli'de yol ortasında aracından inen kadın sürücü, hemcinsine saldırdı VİDEO







"BANA BAĞIRMAYA BAŞLADI"

Avukat Rukiye Seydaoğlu Akgüneş, kendisine saldıran hemcinsinin aracıyla önüne atladığını ifade ederek, “Ben ana yoldan seyir halinde ilerlerken tali yoldan araçlar yol istiyorlardı ben birkaç araca yol verdim ama arkamda da araçlar çok fazla beklediği için devam etmek istedim. Bu sırada o tahliye yoldan bir araç önüme atlayarak benim gidişimi engelledi. Ben de bir an durarak kornaya basmak zorunda kaldım çünkü çarpmak istemedim.

Ondan sonrasında araçtan indi, karşı taraf da hemcinsimdi çok şaşırtıcı bir şekilde. Araçtan inen kadın bana bağırmaya başladı, ‘Neden bana yol vermiyorsun, yol vermek zorundasın’ gibisinden, ben de yol vermek zorunda olmadığımı ve benim de arkamda araçların beklediğini söyledim” dedi.





"BİR KADININ AĞZINDAN ÇIKAMAYACAK ŞEYLERDİ"

Küfür ve hakaretlere de maruz kaldığını belirten Seydaoğlu, “Yol vermek istemeyince bana bağırmaya, hakaret etmeye başladı. İnanın bir kadının ağzından çıkamayacak şeylerdi ben söyleyemeyeceğim, en basitinden ‘Allah belanı versin’ gibi şeylerle başlayarak küfürlü şekilde devam etti. Bende görüntüye çekmek istedim bir avukat olarak delil oluşturmam gerekiyor. Çekmek istediğim sırada ‘Nasıl beni çekersin’ diye saldırmaya başladı bana.

"TELEFONU ELİMDEN ALMAYA ÇALIŞTI"

Aracımın camı açıktı ve camdan içeriye girdi. Telefonu elimden almaya çalıştı, bir arbede oldu telefonumu elimden alınca kamera kapanmış oldu, devamını çekemedim. Ondan sonra vatandaşlar gelip araya girdiler ayırdılar. Onu benden uzaklaştırdılar çünkü bana saldırma halindeydi hala. Zarar görmemem için araya girdi vatandaşlar” diye konuştu.





"BEN HEP KADINA ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE EDEN AVUKAT OLMUŞUMDUR"

Saldırgan kadından şikayetçi olduğunu ifade eden Seydaoğlu, “Darbedildim, ellerimde tırnak izleri vardı, darp raporu da aldım, şikayetçi de oldum. Olay yerinde birçok tanık da var zaten. Onlar da gidip ifadelerini verdiler. Bu işin peşini bırakmayı düşünmüyorum, ben hep kadına şiddete karşı mücadele eden bir avukat olmuşumdur.





"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Bu süreçte böyle bir şiddete maruz kalmak ve bir kadın tarafından bu şiddete maruz kalmak gerçekten çok acı bir durum. O yüzden de bu işin peşini bırakmayı düşünmüyorum” şeklinde konuştu.