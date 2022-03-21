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    Kocaeli'de yol verme kavgası: Minibüs sürücüsü yaralandı

    Darıca ilçesinde trafikte çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.
    • AA
    • 21.03.2022 - 06:53
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    Kocaeli'de yol verme kavgası: Minibüs sürücüsü yaralandı

    Kocaeli'nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi'nde 34 LBS 481 plakalı minibüsü kullanan Umut B. (27) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü arasında "yol verme" tartışması yaşandı.

    MİNİBÜS ŞOFÖRÜ SİLAHLA YARALANDI

    Kavgaya dönüşen olayda diğer şahsın silahla ateş açması sonucu Umut B. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Kocaeli de yol verme kavgası: Minibüs sürücüsü yaralandı #1

    Kocaeli de yol verme kavgası: Minibüs sürücüsü yaralandı #2


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