Dolar
6.8597
0.1006%
Euro
7.7279
0.3154%
Altın
1775.06
-0.0157%
Borsa
115748.47
-0.9916%
G. Altın
392.135
0.2046%
Bitcoin
62784.75
0.0912%
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C

    Kocaeli'de yol vermeme kavgasında silahla tehdit etti

    Yol yüzünden tartıştığı sürücünün üzerine silahla yürüyen saldırgan, kabzasıyla darbetti. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 04.07.2020 - 17:16
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Kocaeli'de yol vermeme kavgasında silahla tehdit etti #1

    Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi’nde yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmada 2 aracın sürücüsü tartışmaya başladı.

    Sürücülerin birbirinin üzerine yürüdüğünü gören çevredekiler, tartışmayı sonlandırmak için araya girdi.

    SİLAHLA ÜZERİNE YÜRÜDÜ

    Bu sırada otomobil sürücüsü, aracının bagajındaki silahı çıkararak, tabancaya mermiyi sürüp tartıştığı 2 kişinin üzerine yürüdü. Silahı görenler kendilerini korumak için uzaklaştı.

    Kocaeli'de yol vermeme kavgasında silahla tehdit etti VİDEO

    KABZASIYLA DARBETTİ

    Elinde silah bulunan kişi, aracına sığınan kişiyi tekme atıp, kabzasıyla vurarak darbetti. Silahı karşısındaki kişiye doğrultarak tehditlerde bulunan öfkeli sürücü, 2 kişiyi araçlarına bindirdi. Saldırgan, daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

    Kocaeli'de yol vermeme kavgasında silahla tehdit etti #2

    Olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

    Görüş Bildir