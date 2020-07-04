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- Kocaeli'de yol vermeme kavgasında silahla tehdit etti
Kocaeli'de yol vermeme kavgasında silahla tehdit etti
- DHA
- 04.07.2020 - 17:16
Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi’nde yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmada 2 aracın sürücüsü tartışmaya başladı.
Sürücülerin birbirinin üzerine yürüdüğünü gören çevredekiler, tartışmayı sonlandırmak için araya girdi.
SİLAHLA ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Bu sırada otomobil sürücüsü, aracının bagajındaki silahı çıkararak, tabancaya mermiyi sürüp tartıştığı 2 kişinin üzerine yürüdü. Silahı görenler kendilerini korumak için uzaklaştı.
Kocaeli'de yol vermeme kavgasında silahla tehdit etti VİDEO
KABZASIYLA DARBETTİ
Elinde silah bulunan kişi, aracına sığınan kişiyi tekme atıp, kabzasıyla vurarak darbetti. Silahı karşısındaki kişiye doğrultarak tehditlerde bulunan öfkeli sürücü, 2 kişiyi araçlarına bindirdi. Saldırgan, daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
Olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma sürüyor.