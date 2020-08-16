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    Kocaeli'de yolcu otobüsü alev alev yandı

    Seyir halindeyken yanan otobüs, kullanılmaz hale gelirken, yangında yaralanan kimsenin olmadığı aktarıldı.
    • İHA
    • 16.08.2020 - 09:54
    • Güncelleme : 16.08.2020 - 09:54
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    Kocaeli'de yolcu otobüsü alev alev yandı

    Kayseri’den İstanbul’a giden Şemsettin Taştan idaresindeki 38 EM 737 plakalı yolcu otobüsünün, Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu Gebze Gişeleri mevkisinde seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

    Aracı durduran sürücü, durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ekibi sevk edildi.

    Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

    Kocaeli'de yolcu otobüsü yandı İZLE

    KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, otobüs kullanılmaz hale geldi.

    Ekipler tarafından yolda yapılan çalışmaların ardından otobüs vinç yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri inceleme başlatırken, yolcular ise başka bir araçla sevk edildi.

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