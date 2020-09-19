Kocaeli'de yolcu otobüsünde 104 kilo 600 gram eroin bulundu

Narkotik ekiplerince takibe alınarak durdurulan yolcu otobüsünde bulunan eroine el konulurken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent üzerinden uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler bir yolcu otobüsünü takibe alarak, otoyolun Kocaeli kesiminde durdurdu.

ARAÇTAN 104 KİLO EROİN ÇIKTI

Otobüste dedektör köpek yardımıyla arama yapan ekipler, aracın kalorifer tesisatının arkasına gizlenmiş 201 paket halinde 104 kilo 600 gram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili bir kişi de gözaltına alındı.

Kocaeli'de yolcu otobüsünde 104 kilo 600 gram eroin ele geçirildi