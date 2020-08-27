Şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan aramalarda tavan kısmına zulalanmış halde bulunan eroine el konulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve üretiminin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kocaeli’ye gelecek olan bir şehirler arası yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, plakası belirlenen yolcu otobüsünü takibe alarak, Kocaeli sınırlarına girdiği anda operasyon düzenlendi.

30 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda narkotik köpeği Alfa ile aramalar yapıldı. Otobüs içinde yapılan aramalar sırasında Alfa, aracın tavan kısmında tepkilerini yoğunlaştırdı.

Alfa’nın tepkileri sonrasında ekipler, aracın tavan kısmını söktü. Sökülen kısımdan 59 paket içerisinde, 30 kilo 800 gram ağırlığında eroin ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de yolcu otobüsünden 30 kilo 800 gram eroin çıktı