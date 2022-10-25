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    Kocaeli'de yolcu otobüsüyle motosiklet çarpıştı: 1 ölü

    Kocaeli’de motosiklet ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
    • 25.10.2022 - 01:01
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    Kocaeli'de yolcu otobüsüyle motosiklet çarpıştı: 1 ölü

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D-130 İzmit istikameti Şehitler Mahallesi İskele yolu Işıklar mevkiinde, aynı yönde seyir halinde olan Ali Şengür idaresindeki 41 ALB 269 plakalı motosiklet ile A.Ç. yönetimindeki 41 BU 902 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

    Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

    İHA'nın haberine göre, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Ali Şengür’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

    Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de yolcu otobüsüyle motosiklet çarpıştı: 1 ölü #1

    Kocaeli de yolcu otobüsüyle motosiklet çarpıştı: 1 ölü #2

    Kocaeli de yolcu otobüsüyle motosiklet çarpıştı: 1 ölü #3

    Kocaeli de yolcu otobüsüyle motosiklet çarpıştı: 1 ölü #4


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