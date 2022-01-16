Kocaeli'de yolda karşılaştığı husumetlisini öldürdü

Aralarında husumet olan iki şahıs cadde üzerinde karşılaşarak tartışmaya tutuştu. Taraflardan biri silahla göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Piri Reis Caddesi üzerinde karşılaşan husumetliler E.A. ile Dinçer Solhan, bir anda tartışmaya başladı.

Tartışmanın alevlenmesiyle tabancasını çıkaran E.A., silah tutukluk yapınca kabzasıyla Dinçer Solhan’ın başına vurdu.

KURŞUN YAĞDIRIP ÖLDÜRDÜ

Silahına mermiyi süren E.A. art arda tabancayı ateşledi. Göğsüne 5 kurşun isabet eden Dinçer Solhan ağır yaralandı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Solhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN İSTANBUL'DA YAKALANDI

Polis olayın ardından kaçan E.A.’yı bu sabah saatlerine doğru İstanbul’da yakaladı. Gözaltına alınan, çeşitli suçlardan sabıkası bulunan E.A., emniyetteki ifadesinde Dinçer Solhan ile aralarında husumet olduğunu, bu nedenle öldürdüğünü söyledi. E.A. emniyetteki işlemlerin ardından öğle saatlerinde Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.