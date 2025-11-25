Kocaeli'de yolun karşısına geçen sürücüye motosiklet çarptı: 2 ölü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi yakınlarında, 34 EKB 140 plakalı tırını yol kenarına park eden sürücü Zeki Salapa (65), saat 19.00 sıralarında yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarpmasıyla ağır yaralandı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OTOMOBİLE VURDU

İstanbul yönünde ilerleyen Hakan Baycan’ın (19) kullandığı 41 AOR 903 plakalı motosiklet, Salapa’ya çarptıktan sonra kontrolden çıkarak aynı şeritte seyreden Erhan S. yönetimindeki otomobile vurdu. Motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi.

İKİ YARALI DA HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Salapa ve Baycan’a olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, Dilovası Devlet Hastanesi ile Gebze’deki özel bir hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdiler.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde trafik bir süre yavaşladı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.