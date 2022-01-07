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    Kocaeli’de yunusu kurşunlayarak öldürdüler

    Sahile vuran yunusun kurşunlanarak öldürüldüğü belirlendi. Yunustan çıkarılacak olan kurşunların balistik inceleme için güvenlik güçlerine teslim edileceği belirtildi.
    • DHA
    • 07.01.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 16:13
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    Kocaeli’de yunusu kurşunlayarak öldürdüler

    Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu’nda görev yapan Darıca Belediyesi’nin güvenlik görevlileri, kıyıya vuran yunusu fark etti.

    Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Sağlığı ve Refahı ekibi, yaptıkları incelemede yunusun gövdesinde kurşun izleri buldu.

    BALİSTİK İNCELEME YAPILACAK

    Ekipler, yunusu kıyıya çekerek araca koyduktan sonra incelenmek üzere veteriner müdürlüğüne götürdü.

    Yunusun üzerinde 3 kurşun izi bulundu.

    Yunustan çıkarılacak olan kurşunların balistik inceleme için güvenlik güçlerine teslim edileceği öğrenildi.

    Kocaeli’de yunusu kurşunlayarak öldürdüler VİDEO

    Kocaeli’de yunusu kurşunlayarak öldürdüler #1

    Kocaeli’de yunusu kurşunlayarak öldürdüler #2


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