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Kocaeli’de yunusu kurşunlayarak öldürdüler
Sahile vuran yunusun kurşunlanarak öldürüldüğü belirlendi. Yunustan çıkarılacak olan kurşunların balistik inceleme için güvenlik güçlerine teslim edileceği belirtildi.
- DHA
- 07.01.2022 - 16:02
- Güncelleme : 07.01.2022 - 16:13
Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu’nda görev yapan Darıca Belediyesi’nin güvenlik görevlileri, kıyıya vuran yunusu fark etti.
Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Sağlığı ve Refahı ekibi, yaptıkları incelemede yunusun gövdesinde kurşun izleri buldu.
BALİSTİK İNCELEME YAPILACAK
Ekipler, yunusu kıyıya çekerek araca koyduktan sonra incelenmek üzere veteriner müdürlüğüne götürdü.
Yunusun üzerinde 3 kurşun izi bulundu.
Yunustan çıkarılacak olan kurşunların balistik inceleme için güvenlik güçlerine teslim edileceği öğrenildi.
Kocaeli’de yunusu kurşunlayarak öldürdüler VİDEO